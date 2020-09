Provincie stelt PRUP ‘Gemengd Bedrijventerrein Menen – Wervik’ voorlopig vast Christophe Maertens

25 september 2020

15u48 0 Menen De provincieraad van West-Vlaanderen heeft de voorlopige vaststelling van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) ‘Gemengd Bedrijventerrein Menen – Wervik’ goedgekeurd. Daarmee wil de provincie tegemoet komen aan de vraag om bijkomende bedrijventerreinen.

In 2014 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Menen – West’ vernietigd door de Raad van State, wat betekende dat de plannen voor een industrieterrein in de koelkast gingen. Uit onderzoek bleek dat in de regio bijkomende ruimte voor bedrijven meer dan welkom is. De deputatie besliste een nieuw plan te maken voor een bedrijventerrein voor Menen-Wervik. Daarbij werden volgens de provincie de omwonenden betrokken. “Dat alles heeft nu geleid tot een ontwerp ‘Gemengd Bedrijventerrein Menen-Wervik’”, aldus gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening Sabien Lahaye-Battheu.

Bezwaren en opmerkingen

De provincie organiseert nu tussen 12 oktober en 11 december een openbaar onderzoek. “Tijdens die periode kan iedereen bezwaren, opmerkingen en suggesties indienen. De documenten en plannen kunnen in het stadhuis van Menen en in provinciehuis Boeverbos in Brugge ingekeken worden. Ze zijn ook te bekijken op de website”, zegt de gedeputeerde. “De bezwaren, opmerkingen en suggesties die uit het openbaar onderzoek komen, worden daarna behandeld door de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO). Op basis daarvan zal het plan al dan niet worden bijgestuurd en nog eens aan de provincieraad worden voorgelegd. De definitieve vaststelling wordt verwacht in het voorjaar van 2021. Daarna krijgt de bevoegde Vlaamse Minister de mogelijkheid om het plan alsnog te schorsen en dit binnen een termijn van 45 dagen.” Meer info hier