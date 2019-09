Project Menen Muurt van start met eerste muurschildering in Rekkem Alexander Haezebrouck

25 september 2019

08u10 0 Menen Het project Menen Muurt waarbij kunstenaars muurschilderingen aanbrengen op lege muren in Groot-Menen is van start gegaan. De eerste muur die aangepakt wordt is een muur in de Moeskroenstraat tegenover de Sint-Niklaaskerk. “We willen hiermee een paar extra prikkelende plaatsen creëren in Menen, Rekkem en Lauwe”, zegt schepen Griet Vanryckeghem.

Begin juli deed de stad Menen een oproep naar haar inwoners om zichtbare muren in Menen, Rekkem en Lauwe te vinden waar kunstenaars schilderijen mogen op schilderen. “Dat leverde zo’n 25 kandidaat-muren en gevels op’, vertelt schepen van cultuur Griet Vanryckeghem. “We hebben alle voorstellen grondig bestudeerd en hebben zelf ook nog een paar extra muren geselecteerd. Daarbij hebben we rekening gehouden met de geografische spreiding in Groot Menen, de visie en ontwerpen van de kunstenaars en de zichtbaarheid en het technisch advies van experten over de ondergrond en structuur van de muur.” Vanaf start één kunstenaar met een muurschildering in de Moeskroenstraat in Rekkem. Dat is een muur ter hoogte van het huisnummer 437, tegenover de Sint-Niklaaskerk. “Later dit jaar en ook volgend jaar volgen dan andere muurschilderingen in Menen en Lauwe. Het project Menen Muurt is een project van Cultuurcentrum De Steiger met de steun van de Stad Menen. Vorig werden ook al enkele muurschilderingen aangebracht in Menen tijdens het cultuurfestival Salto.