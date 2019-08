Programma Wieltjesfeesten voorgesteld: “Meer aandacht voor lokale bands en Dj’s met topnamen als publiekstrekker” Alexander Haezebrouck

21 augustus 2019

16u43 0 Menen De organisatie van de Wieltjesfeesten in Menen heeft hun programma voorgesteld. De grote namen met publiekstrekkers Willy Sommers, #LikeMe en Belle Perez kenden we al. “Daarnaast hebben we gekozen om ook veel lokale bands zoals Low Budget uit Lauwe en Dans’ Baar uit Menen op de podia te krijgen”, vertelt de organisatie

Vooral met #LikeMe hebben de Wieltjesfeesten er onverwacht nog een erg grote naam bij gekregen. “We hebben hen al maanden geleden vastgelegd”, vertelt mede-organisator Eddy Demeyere. “Ik zag toevallig hun eerste aflevering en vond het meteen leuk. Ondertussen is #LikeMe bij de jeugd uitgegroeid tot een echte hype. Afgelopen weekend wonnen ze zelfs nog de award voor beste groep tijdens de Radio 2 Zomerhit. #LikeMe staat zaterdag gepland om 15.15 uur op het hoofdpodium, vermoedelijk zal de Grote Markt te klein zijn voor de enthousiaste Meense jeugd. Helaas kunnen er geen signeersessies doorgaan of selfies na het optreden want ze moeten nog op twee andere plaatsen zijn.” De wieltjesfeesten worden op vrijdag zes september op gang getrokken met de Lauwse coverband Low Budget . Zaterdagmorgen kan iedereen die wil ontbijten op de Grote Markt vanaf 8.30 uur tot 10.30 uur, inschrijven kan nog altijd. Vanaf 9 uur start de braderie dan in de centrumstraten. In de Bruggestraat en Ieperstraat staan de kleinere podia. “Daar geven we onder andere lokale bands de kans om zich te tonen”, zegt de organisatie. “IN de Bruggestraat zal bijvoorbeeld hardrockband Lit Life’s Death en DJ’s Dans’ Baar uit Menen optreden.” Om 15 uur is er de traditionele wieltjesworp, meteen gevolgd door #LikeMe. Om 21.15 uur begint de eindapotheose met Belle Perez, gevolgd door Willy Somers om 23.15 uur op de Grote Markt.