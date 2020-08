Profspelers Volley Menen moeten noodgedwongen douchen onder tuinslang op dak van CC De Steiger: “Vanaf vrijdag is er een oplossing” Alexander Haezebrouck

18u07 6 Menen Vreemd zicht dinsdag in de vooravond op het dak van CC De Steiger waar de spelers van Decospan VT Menen zich onder een tuinslang douchten. Door renovatiewerken aan de gebruikelijke douches onder de sporthal was dit het enige alternatief. “Vanaf vrijdag mogen we gebruik maken van het sanitair blok van voetbalclub SCT Menen”, zegt manager Anne Verhelst.

De spelers van Volleyteam Menen uit de hoogste afdeling kwamen dinsdag voor het eerst sinds maart weer samen voor de collectieve trainingen. Maandag hadden ze nog allemaal negatief getest op corona dus kon dit in alle veiligheid gebeuren. Het ging er meteen pittig aan toe met een stevige opwarming, baloefeningen, een uithoudingstest en een springtest. Maar na de training konden de spelers niet terecht in de gebruikelijke douches, want die worden helemaal gerenoveerd. Pas eind oktober, wanneer Menen zijn eerste thuismatch afwerkt, zouden die werken klaar moeten zijn. “Vanaf vrijdag kunnen we voorlopig terecht in de douches van de voetbalclub SCT Menen hier net naast onze sporthal gelegen”, zegt manager Anne Verhelst. “Later zou er nog een douchecontainer komen tot onze douches helemaal vernieuwd en gebruiksklaar zijn.”

Douchen onder een tuinslang met een zwak straaltje op het snikheet dak van CC De Steiger in het zicht van Jan en Alleman was het pover alternatief dat zich dinsdag opdrong voor de Meense profspelers. Het leverde wel enkele ludieke, unieke beelden op.