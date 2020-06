Proefproject bij Mirom Menen: je kan er nu ook terecht met je restafvalzak Alexander Haezebrouck

11 juni 2020

15u54 0 Menen Bij Mirom Menen kan je vanaf nu ook met de restafvalzak terecht op het recyclagepark van Menen. Het gaat om een proefproject. “Mensen weten soms niet wat gedaan met hun restafvalzakken bij een verhuis of als ze op reis gaan”, klinkt het bij Mirom.

Vanaf deze week kan je in het recyclagepark van Menen ook terecht met je restafvalzak naast de wekelijkse ophaling aan huis. “We krijgen soms de vraag van mensen wat ze moeten doen met hun restafvalzak als ze bijvoorbeeld een ophaling hebben gemist en ze kampen met geurhinder, op reis vertrekken, verhuizen, noem maar op”, zegt Jeroen Laseure van Mirom Menen. “Normaal moet je dan wachten tot de volgende ophaling aan huis. Nu starten we nu met een proefproject waarbij je met je restafvalzak ook terechtkan in het recyclagepark van Menen langs de Industrielaan. Het is niet de bedoeling om de ophaling aan huis te vervangen, we zien het als een extra mogelijkheid voor onze inwoners om hun afval naar ons te brengen.” het gaat om de officiële restafvalzakken - grote en kleine - van Mirom Menen die voldoen aan alle voorwaarden zoals een maximumgewicht van 15 kilogram. Er mogen geen scherpe voorwerpen in zitten en een oude witte zak moet voorzien zijn van een groene afvalsticker. Wie een restafvalzak meebrengt naar het recyclagepark van Menen, moet dat registreren op het beginscherm aan de toegangszuil van het park. Aangezien de afvalzak al betaald is, valt dit buiten de rode, oranje of groene groep.

Extra openingsuren

Tot eind augustus zijn er ook extra openingsuren voor de recyclageparken van Lauwe en in de Nijverheidslaan in Gullegem. Het recyclagepark in de Nijverheidslaan in Gullegem is voortaan extra open op dinsdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur. Het recyclagepark van Lauwe kan je nu ook bezoeken op donderdagvoormiddag van 9 uur tot 12 uur. “Veel mensen uit de regio van Wevelgem gaan nu naar het park van Lauwe waardoor daar snel een lange wachtrij kan ontstaan”, klinkt het bij Mirom. “Omdat probleem op te lossen houden we dus extra openingsuren tot eind augustus.” De coronamaatregelen, zoals afstand houden en geen asbest toegelaten, blijven gelden. Alle openingsuren vind je hier.