Preventie en extra controles op 1 Dag Niet LSI

17 oktober 2019

20u49

Bron: LSI 0 Menen Wie slechte bedoelingen heeft, mijdt op vrijdag 18 oktober maar beter Menen, Ledegem en Wevelgem. Op de nationale actiedag tegen woninginbraken 1 Dag Niet slaan de dienst Veiligheid en Samenleven van de stad Menen en de politie van de zone Grensleie de handen in elkaar voor preventie maar ook voor extra controles.

Het is de zesde editie van de nationale actiedag tegen woninginbraken. Bedoeling is die dag te vermijden dat er inbraken plaatsvinden. Een theoretisch doel natuurlijk want dagelijks worden in België gemiddeld 141 woninginbraken gepleegd. De actiedag wil de strijd tegen woninginbraken extra in de kijker zetten. Ook de stad Menen en de politie van de zone Grensleie doet extra inspanningen. “Al de hele week is onze preventiedienst samen met gemeenschapswachten op pad om flyers met preventieve tips te verspreiden”, weet Thomas Allegaert. “We spreken mensen ook aan als we zien dat de situatie aan hun woning beter kan, bv. als we kipramen open zien staan. En we vertellen dat er een premie van 250 euro klaarligt voor wie enkele anti-inbraakmaatregelen neemt.”

De politie van de zone Grensleie zal op 1 Dag Niet zowel in Menen, Ledegem als Wevelgem extra patrouilles en controles houden. “Zowel met herkenbare politievoertuigen als anonieme voertuigen”, aldus commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie.