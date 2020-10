Pot op het fornuis vat vuur terwijl bewoner weg is Alexander Haezebrouck

16u12 0 Menen In de Wevelgemstraat in Lauwe brak dinsdagnamiddag omstreeks 15 uur brand uit in een woning. Het waren de buren die de brandweer verwittigden nadat ze de rookmelder hadden horen afgaan. De brandweer was snel ter plaatse, het huis zelf liep amper schade op.

De buren van de woning in de Wevelgemstraat verwittigden meteen de brandweer toen ze de rookmelder in de keuken van hun buren hoorden afgaan. De brandweer snelde ter plaatse en had de situatie meteen onder controle. De bewoner had een pot op zijn fornuis laten staan. Daarna ging hij weg en vergat het fornuis af te zetten. Al snel bereikte de rook de rookmelder. De woning liep amper schade op door het brandje. Door de brand was het even moeilijk passeren in de Wevelgemstraat ter hoogte van de Leiestraat.