Portefeuille uit auto gestolen Alexander Haezebrouck

24 mei 2020

13u07 0

Dieven gingen er zaterdagvoormiddag vandoor met een portefeuille uit een auto in de Rijselstraat in Menen. De eigenares merkte de diefstal op en ging aangifte doen bij de politie. Ze merkte dat de daders ondertussen al een betaling hadden gedaan met een bankkaart in de omgeving van het station. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.