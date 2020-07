Pollie-Sereni opent splinternieuw uitvaartcentrum: “Nog mooiere uitvaarten organiseren” Alexander Haezebrouck

10 juli 2020

17u15 0 Menen Uitvaartplanner Pollie bundelde onlangs haar krachten met Sereni, een netwerk van uitvaartplanners in België. Samen openden ze nu een splinternieuw uitvaartcentrum. “Dit komt geen moment te vroeg in deze zware coronatijden. hopelijk kunnen we nu het leed verzachten met een mooier en beter afscheid”, zegt Lieselot Vanden Nest van Pollie.

Uitvaartplanner Pollie zat decennialang in de Ontvoogdingsstraat in Menen. Lieselot is ondertussen de derde generatie die het uitvaartcentrum runt. “We waren dringend toe aan vernieuwing en dat is er nu van gekomen”, vertelt Lieselot. “We beschikken nu over een splinternieuw uitvaartcentrum met meer mogelijkheden. “Afscheid nemen was nog nooit zo zwaar, ook voor ons. Afscheid nemen is met strenge maatregelen. Met dit nieuwe centrum kunnen we nog mooiere, betere en nog meer op maat gemaakte uitvaarten organiseren. De warmte waarmee we de families kunnen ontvangen op deze nieuwe locatie, zal hopelijk het leed kunnen verzachten.”

Uitvaartcentrum Pollie bestaat sinds 1957. Lieselot Vanden Nest is ondertussen de derde generatie die het centrum uitbaat. Sereni is een groep van uitvaartondernemers in België met 32 vestigingen. Door het centraliseren van een aantal kerntaken, hebben de Sereni uitvaartplanners meer tijd voor de essentie.