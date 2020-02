Politie zoekt persoon die eieren tegen gevels gooit Alexander Haezebrouck

16 februari 2020

19u35 0 Menen De politiezone Grensleie (Menen / Wevelgem / Ledegem) is op zoek naar een eiergooier in Lauwe en Rekkem. De persoon gooit geregeld met eieren tegen de gevels van huizen. Ook dit weekend sloeg de eiergooier toe. “Alle tips zijn welkom”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politeizone Grensleie.

De eiergooier sloeg dit jaar al acht keer toe in Lauwe en Rekkem. Ook dit weekend merkten bewoners van de Larstraat in Lauwe en de Priester Coulonstraat en de Leopold Sabbestraat in Rekkem kapot gegooide eieren tegen de gevel van hun woning. De politie heeft weet van de feiten sinds dit jaar maar volgens buurtbewoners gaat het om een weerkerend probleem dat al zo’n twee jaar aansleept. De eiergooier sloeg dit jaar op 13 januari toe in de Groenestraat in Wevelgem, de Leopold Sabbestraat en Grote Molenstraat in Lauwe en twee keer inde Menenstraat in Menen. In de nacht van 11 op 12 februari werd een gevel van een woning in de Menenstraat in Menen besmeurd met eieren. Afgelopen weekend sloeg de eiergooier dus opnieuw toe in Lauwe en Rekkem. De politie onderzoekt de zaak maar tast voorlopig in het duister. “Als je de eiergooier gezien hebt, laat het ons zeker weten”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Dit gaat natuurlijk niet over zware criminele feiten, maar zijn zeer ergerlijk voor de bewoners.” Het is nog niet duidelijk of het telkens om dezelfde persoon gaat of het om meerdere daders gaat.