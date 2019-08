Politie zoekt eigenaars twee gevonden fietsen Alexander Haezebrouck

22 augustus 2019

De politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem) is op zoek naar de eigenaars van twee gevonden fietsen. De politie plaatste een foto van beide fietsen op hun Facebookpagina. Eén grijze damesfiets van het merk Venturelli vond de politie niet ver van het station in Menen. Een andere zwarte damesfiets met een kinderstoeltje vond de politie in de Moeskroenstraat op de grens tussen Rekkem en Halluin. Indien je één van deze fietsen herkent, kan je terecht bij de politie in Menen. Vooraleer je de fiets terug meekrijgt, moet je uiteraard kunnen bewijzen dat de fiets wel degelijk van jou is.