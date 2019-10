Politie te paard wekt ontzag tijdens nationale actiedag tegen woninginbraken VHS

18 oktober 2019

16u36 2 Menen Opmerkelijke viervoeters in het centrum van Menen, vrijdagnamiddag. Politiemensen te paard patrouilleerden er in het kader van ‘1 Dag Niet’, de nationale actiedag tegen woninginbraken.

Er waren extra patrouilles en controles beloofd naar aanleiding van de actiedag. En die kwamen er ook. Zo werden in de vroege namiddag de wijken rond Ter Beke, de Bruggestraat en de Buurtweg afgesloten, met de bedoeling om iedereen te controleren die er passeert. De actie moest vooral ontradend werken. Dat was ook de bedoeling van de inzet van twee politiemensen te paard. Zij waren present waar de politie vrijdag verkeerscontroles deed. Dat was onder meer het geval in de stationsbuurt en op de Barakken. Het zicht van de viervoeters, ongewoon in het straatbeeld, wekte ontzag bij flink wat mensen.