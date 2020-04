Politie schrijft 261 pv’s uit voor overtreden coronamaatregelen Alexander Haezebrouck

22 april 2020

21u00 0 Menen De politiezone Grensleie heeft sinds het begin van de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, ondertussen al 261 processen verbaal opgemaakt. Het grootste deel van die pv’s gaat over samenscholing en het maken van niet essentiële verplaatsingen.

“Gelukkig houdt het grootste deel van onze inwoners zich strikt aan de maatregelen”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open VLD) van Menen. “Een kleine minderheid laat het soms af weten. Dat is jammer, zij vliegen ondertussen zonder pardon op de bon. We hebben sinds het begin van de maatregelen uitvoerig gecommuniceerd over die maatregelen en het volgen ervan. Wie ze nu nog gaat overtreden, is van kwade wil. We moeten hier samen door en allemaal nog even volhouden.”