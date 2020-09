Politie maakt jacht op automobilist die vlucht tijdens grootschalige controleactie VHS

16 september 2020

16u47 0 Menen In en rond Rekkem heeft de politie dinsdagavond en -nacht enkele uren gezocht naar een Fransman die was gaan lopen tijdens een controleactie. Bij de klopjacht werden ook een helikopter en een speurhond ingezet maar de man slaagde er toch in te ontkomen. In zijn achtergelaten voertuig werden drugs gevonden.

De man werd in zijn Peugeot door de politie tegengehouden op de Grote Weg in Rekkem. Maar eenmaal gestopt en uitgestapt, ging hij plots op de loop, de velden in. Waarom hij dat deed, is niet bekend. Verschillende politiediensten die op dat moment in de regio bezig waren met een gecoördineerde controleactie met codenaam ‘Frontier’ gingen meteen op zoek naar de ontsnapte verdachte. Ondanks de inzet van nogal wat mensen en middelen bleef de man toch spoorloos. Toen de politie zijn achtergelaten voertuig doorzocht, vonden ze een voorraadje verdovende middelen. De wagen werd in beslag genomen. De klopjacht op de verdachte lokte op sociale media nogal wat reacties uit, door de inzet van de helikopter met warmtecamera die langdurig boven de regio cirkelde.