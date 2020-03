Politie houdt grenscontroles, geen Belgen meer naar Frankrijk en omgekeerd Alexander Haezebrouck

20 maart 2020

16u47 0 Menen De politie houdt sinds vrijdag ook grenscontroles aan de grens met Frankrijk in Menen. Toch is het vaak dweilen met de kraan open aan de Franse grens in Menen. “We roepen iedereen op om zijn gezond verstand te gebruiken en help ons”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse.

De grenscontroles moeten er mee voor zorgen dat het coronavirus zich niet meer verder kan verspreiden in België en Frankrijk. Enkel wie een attest heeft voor het werk of voor medische zorg mag door, alle anderen mogen de grens niet meer over. En dat is zo voor beide landen. “Mensen willen de grens oversteken om te tanken, naar de supermarkt te gaan, maar dat gaat nu even niet meer. Iedereen moet die zaken in z’n eigen omgeving gaan kopen. Wij moeten zorgen voor ons, de Fransen voor de Fransen.” Naast de controles Het controleren is geen gemakkelijke opgave. Er werden ook briefjes aan nadarhekken gehangen om de Fransen te vragen om België tijdelijk niet binnen te rijden. De Fransen konden vrijdag wel makkelijk de grens oversteken via de E17 en de Dronckaertstraat in Rekkem. Volgens gouverneur Carl Decaluwé zullen er ook grenscontroles volgen op de E17.