Politie en parket onderzoeken vechtfilmpje Rijselstraat Alexander Haezebrouck

23 mei 2019

21u54 0 Menen Politie en parket onderzoeken een filmpje waarop te zien is hoe enkele mannen elkaar zwaar te lijft gaan in de Rijselstraat in Menen. Het filmpje zou dateren van afgelopen weekend en werd door een anonieme bron aan de politie overhandigd.

Op het filmpje is te zien hoe enkele mannen het s’ nachts met elkaar aan de stok krijgen. Hoe en waarom is niet duidelijk. “We zijn ook geschrokken dat er in Menen dergelijk geweld zich voordoet”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Samen met het parket zijn we een onderzoek gestart.” Naar verluidt zou het er in de Rijselstraat ’s nachts af en toe zwaar aan toe gaan. “We zijn er ons van bewust dat in de Rijselstraat vaak overlast is met vele nachtwinkels en tabaksshops in de buurt. Wat ons wel zorgen baart is dat deze vechtpartij wel gefilmd werd, maar de politie helemaal niet werd verwittigd. We willen er op wijzen dat in zo’n gevallen je altijd de politie moet verwittigen. Alle tips kunnen perfect volledig anoniem afgewerkt worden.”