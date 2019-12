Politie brengt verloren gelopen Sinterklaas naar Barthelschool Alexander Haezebrouck

05 december 2019

18u00 1 Menen Even leek het erop dat de kindjes van basisschool Barthel in Rekkem het dit jaar zonder Sinterklaas zouden moeten stellen. De goedheilige man was zijn pieten kwijtgeraakt, maar dankzij de politie raakte hij toch op tijd op school.

Sinterklaas brengt elk jaar een bezoek aan de Barthelschool in Rekkem. Dat was donderdagmiddag niet anders. “Al was Sinterklaas even in paniek nadat hij zijn pieten was kwijt gespeeld”, zegt directeur Tom Vandamme. Uiteindelijk belandde Sinterklaas bij de politie, die hem de weg wees naar de school, tot grote opluchting van de kinderen. Sinterklaas nam uitgebreid de tijd om ze allemaal te begroeten en ging nadien ook langs in de klas.

Warmste Week

De goedheilige man bracht ook een bezoekje aan de caravan die al de hele week op de speelplaats van de school staat. “We draaien al een hele week plaatjes voor het goede doel in het kader van de Warmste Week”, vertelt directeur Tom Vandamme. “Tijdens de speeltijden en over de middag maken twee leerlingen telkens zelf radio en kan iedereen een plaatje aanvragen voor één euro. Veruit de meest aangevraagde artiest deze week was Niels Destadsbader. Het gaf wel een hele leuke sfeer op de speelplaats, met veel kindjes die aan het dansen waren.” Het ingezamelde geld gaat naar de Muziekbank van het Streekfonds, die kansarme kinderen ondersteunt zodat ook zij hun muzikale talenten kunnen ontwikkelen. “We kozen voor dat goed doel omdat ons jaarthema dit jaar ‘Allemaal Muzikaal’ is.