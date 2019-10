Poezen krijgen water en zuurstof na hevige woningbrand Hans Verbeke

16u54 5 Menen De brandweer rukte dinsdagnamiddag iets na half twee uit naar het Vander Merschplein in Menen. Daar woedde een keukenbrand in een rijwoning. Er vielen geen gewonden maar de brandweer moest zich wel ontfermen over drie poezen die in ademnood raakten.

Het was één van de buren die alarm sloeg toen ze zwarte rook zag opstijgen aan de achterzijde van de ingesloten rijwoning op het Vander Merschplein. Bij aankomst moest de brandweer een glas in de voordeur kapotslaan om de woning binnen te dringen en het vuur te bestrijden. De brand situeerde zich in de keuken. Naar verluidt zou er iets op het kookvuur oververhit zijn geraakt. De blussers hadden de situatie snel onder controle.

Zuurstof voor poezen

De brandweer trof in de woning drie poezen aan: één volwassen dier en twee halfvolwassen exemplaren. De poezen waren versuft. “We hebben de twee kleinste in een box geplaatst met zuurstof”, zeggen de ambulanciers die zich over de dieren ontfermden. “Zo kunnen ze snel weer op krachten komen.” De grootste poes was er het minst erg aan toe, al moest ook zij weer op haar positieven komen. Het dier kreeg wat water, maar had er duidelijk geen zin in.

Niemand thuis

In de getroffen huurwoning was niemand aanwezig. Normaal woont er een gezin met twee kinderen. De vader is echter voor langere tijd afwezig. De moeder en de kinderen waren evenmin thuis. Er zal worden gezocht naar een tijdelijk ander onderkomen voor het gezin.