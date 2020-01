Petitie tegen sluiting materniteit AZ Delta Menen meteen goed voor meer dan 800 handtekeningen Joyce Mesdag

24 januari 2020

17u37 1 Menen Er is nog niets definitief b eslist, maar toch steekt de eerste petitie tegen de sluiting van de materniteit van AZ Delta in Menen al de kop op. Meer dan 800 mensen hebben de petitie, die opgestart is door een kersverse mama die in Menen is bevallen, intussen al getekend.

Ons land telt te veel materniteiten, die te veel kosten en ook te dicht bij elkaar liggen. En dus zouden zeventien ziekenhuizen - waaronder acht Vlaamse - beter hun kraamafdeling sluiten. Dat staat in een rapport besteld door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Menen is een van de geviseerde materniteiten.

Charlotte, een mama die pas in Menen bevallen is, kroop al meteen in haar pen om de sluiting tegen te gaan. “Ik ben bijzonder tevreden over de goede zorgen. Daarom wil ik zeker dat deze (materniteit, red.) blijft bestaan. Wij begrijpen dat onze zorg financieel onder druk staat, maar overgaan tot sluiting van een kleinschalige en persoonlijke materniteit met een topteam en geweldige reputatie gaat voor ons te ver. Er moet toch een ander alternatief zijn om het cijfermatige en menselijke karakter van de zorg samen te brengen zonder te drastische maatregelen. Velen zijn tevreden van hun diensten en willen op deze beroep blijven doen. Teken de petitie waarmee we willen aantonen dat we onze materniteit willen behouden!”, besluit ze. Tekenen kan op https://petitie.be/petitie/red-materniteit-az-delta-menen.

