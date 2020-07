Personeelslid test positief op Covid-19: Aldi Menen sluit tijdelijk de deuren Maxime Petit

24 juli 2020

13u23 58 Menen Veel klanten van Aldi Menen stonden vrijdag voor een gesloten deur. De winkel is tijdelijk dicht nadat een nieuw personeelslid positief testte op corona. De andere werknemers worden getest in een triagepost.

Een briefje aan de deur met ‘Tijdelijk gesloten. Onze exuses’, met spelfout. Meer info kregen de klanten niet bij de onverwachte sluiting van Aldi. De winkel ging vrijdagochtend nochtans gewoon open, maar nadat een personeelslid liet weten besmet te zijn met Covid-19, gingen de deuren meteen dicht. Het aanwezige personeel -druk bellend met collega’s - verwees ons door naar de communicatiedienst, want zij hadden spreekverbod. Communicatieverantwoordelijke Jason Sevestre bevestigde de positieve test van de werknemer. “Veel details heb ik nog niet, maar het staat wel vast dat we ons filiaal in Menen sluiten zolang dat nodig is. Alles wordt nu grondig ontsmet en nadien bekijken we wanneer we het filiaal weer kunnen openen. Het is nog onzeker of dat morgen al zal zijn. Alle andere personeelsleden zijn ondertussen ook doorverwezen naar een triagepost waar ze eveneens op Covid-19 getest zullen worden.”

De man - nog maar net in dienst - die positief bleek, blijft de komende twee weken in quarantaine.