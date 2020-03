Personeel AZ Delta Menen dankt VTI voor gezichtsmaskers Alexander Haezebrouck

27 maart 2020

14u38 2 Menen De zorgverleners van het AZ Delta in Menen zijn enorm blij met de vele gezichtsmaskers die ze kregen van het VTI Sint-Lucas in Menen. Om dat te laten zien, hingen ze de booschap ‘Merci VTI’ aan de ruit.

Enkele zorgverleners gingen ook nog even bij de letters staan achter het raam en staken hun duimen de lucht. Leerkrachten van het VTI Sint-Lucas maakten ondertussen al enkele honderden gezichtsmaskers uit plexiglas. Ze kwamen op het idee nadat de zoon van de directeur, die op de spoeddienst van het ziekenhuis in Ieper werkt, liet weten dat er een tekort was. Onder meer het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper, het AZ Delta in Menen en rusthuis Marie Astrid in Menen kregen de maskers. Vrijdag maakten leerkrachten van het VTI er nog eens 500 extra.

AZ Delta krijgt op alle campussen ondertussen gezichtsmaskers, beschermpakken en mondmaskers toegestuurd. Wat ze wel nog kunnen gebruiken, zijn extra verpleegkundigen, chauffeurs en schoonmaak- en keukenpersoneel. Wie zich geroepen voelt, kan een mail sturen naar extrapersoneelcorona@azdelta.be