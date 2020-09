Pascal Verriest en KSCT Menen geven dubbele voorsprong prijs: “Ik kan niet ontevreden zijn” Erik De Block

20 september 2020

17u59 0 Menen Tweedenationaler KSCT Menen gaf thuis tegen SC Dikkelvenne (2-2) alsnog een 2-0-voorsprong uit handen. In de extra tijd troffen de bezoekers nog de paal. “We hadden onze voorsprong niet meer mogen weggeven, al kan ik niet ontevreden zijn”, aldus trainer Pascal Verriest.

Nieuwkomers Axel Harinck en Lionel Vanleynseele scoorden in het eerste kwartier. Bij de tweede treffer ging de keeper van Dikkelvenne zwaar in de fout. Terwijl de klok het in het Vaubanstadion liet afweten, deed de grensploeg dat voor de rust niet. “We creëerden twee à drie kansen om een derde maal te scoren”, zegt de coach. “We waren op die fasen niet scherp genoeg.”

Voor de bezoekers was David Cardon, ex-Menen waar ze niet tevreden waren over de leiding van ref Patrouille, tweemaal trefzeker. De gelijkmaker van Dikkelvenne kwam er na een penalty wegens hands van de nieuwe centrale verdediger Diakhaby. “Die penalty was heel licht”, oordeelt Verriest. “Ik zag geen beweging. In de extra tijd verdienden we eveneens een strafschop, toen centraal voor doel Harinck in de rug werd geduwd. Ik stel vast dat de dubieuze fouten in ons nadeel werden gefloten.”

Er zijn duidelijk nog werkpunten. Logisch ook in het begin van de competitie. “Die foutjes moeten eruit. Bij de aansluitingstreffer verdedigden we heel slecht.”

Sucaet aanvoerder

Rechtsback Vanleynseele viel geblesseerd aan de bil uit waarna Menen het moeilijk kreeg. “Zowel op de positie van rechts- als linksback zitten we krap nu Maxime Cottignie ook uit is. Niet vergeten dat we centraal een jong duo hebben (Diaby is 19 jaar, Diakhaby 24, red.).”

Centraal achteraan ontbreekt aanvoerder Gallo na een operatie aan de knie. “We hopen dat Kevin binnen een drietal weken begint te lopen”, vertelt Verriest.

Nieuwkomer Jochen Sucaet droeg de aanvoerdersband. “Op het middenveld hield hij het goed georganiseerd”, geeft zijn coach hem een compliment.

Het is wachten op de terugkeer van Sylvain Atieda. Wegens een sterfgeval verblijft hij bij zijn familie in Lyon. Malik Belgacem en nieuwkomer Yacine Bougrissi (ex-Winkel Sport) speelden vrijdagavond met de beloften op Olsa Brakel wegens conditioneel nog niet in orde.