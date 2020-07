Pas op met website dierenarts-van-wacht.be! Christophe Maertens

23 juli 2020

20u48 0 Menen Wie tijdens een feestdag of in het weekend dringend een dierenarts nodig heeft, belt best niet naar het nummer dat te vinden is op de website dierenarts-van-wacht.be. Het zou wel eens een duur telefoongesprek kunnen worden.

Wie op een google een dierenarts van wacht zoekt komt al vlug op de website dierenarts-van-wacht.be. Daarop staat een 0900-nummer. Op de site staat te lezen dat er medewerkers dag en nacht beschikbaar zijn en op zoek gaan naar een dierenarts in de buurt. Een paar dagen geleden moesten we, nadat onze poes, een beet van een wesp kreeg, zelf de proef op de som nemen en dat was geen goed idee. Niet alleen betaal je bij het bellen 2 euro per minuut, ook krijg je een hoop info waarmee je niets kan doen. Wie gaat nu vanuit Menen naar een dierenarts in het noorden van Frankrijk trekken? We vonden tenslotte via aan andere weg een dierenarts en die zei dat er al eerder klachten waren over de site. De site stond ook op de website van Menen, maar werd daar ondertussen verwijderd.