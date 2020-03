Pas op 11 april, toch afgelast: het openluchtfestival van scouts Menen Alexander Haezebrouck

17 maart 2020

16u35 0 Menen Het openluchtfestival Jiggy Open Air op 11 april gaat niet door. Dat heeft de leiding nu al laten weten. “Het lijkt ons niet wijs om in tijden van deze onzekerheid een dergelijk evenement te organiseren”, klinkt het bij de scouts.

Jiggy Open Air is het jaarlijks openluchtfestival van JFK Scouts Menen. Dit jaar was onder andere een speeldorp voorzien voor de jongsten, een petanquetornooi, doorlopend optredens van lokaal talent, coverbands en dj’s. Jiggy Open Air is elk jaar één van de hoogtepunten van het scoutsjaar. Dit jaar kan ook dat helaas niet doorgaan door het coronavirus. Het festival stond gepland op 11 april. Hoewel de huidige maatregelen van de regering voorlopig slechts tot 3 april gelden, heeft de scouts nu al beslist om het af te gelasten. De organisatie van zo’n evenement vergt veel werk en voorbereiding. Terwijl het nog niet zeker is of het festival wel zal kunnen doorgaan. Om zich onnodig werk te besparen, heeft de leiding nu dus al beslist om het festival af te gelasten.