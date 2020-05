Papegaai Renéetje van De Witte Koe is terecht Alexander Haezebrouck

26 mei 2020

08u25 5 Menen Eind goed, al goed: papegaai en mascotte Renéetje van café De Witte Koe is terecht. De vogel vloog maandagvoormiddag plots weg. Na een dag lang zoeken en een oproep op Facebook werd Renéetje maandagavond gevonden. “Leve sociale media!”, zegt eigenares Nancy Vanderperre opgelucht.

De 8-jarige Renéetje vloog maandagvoormiddag rond 11 uur plots weg van bij de eigenaars van café De Witte Koe in Menen. De papegaai maakt deel uit van het gezin, maar is in de afgelopen jaren ook uitgegroeid tot de mascotte van het café. “Ze vliegt altijd vrij rond bij ons”, vertelt eigenares Nancy Vanderperre. “Slechts één keer eerder vloog ze weg, ook toen vonden we haar snel terug.”

Nancy ging zelf de buurt afzoeken en plaatste gisterenvoormiddag een oproep op Facebook in de hoop Renéetje snel terug te vinden. Maandagavond leverde dat uiteindelijk ook resultaat op. “Joke Waignien en Koen Vandamme uit ’t Voske in Menen vonden haar, namen haar in huis en verwittigden ons. Eind goed, al goed, want we waren toch erg ongerust. Leve sociale media!”