Paniek op verkiezingszondag: identiteitskaart zoek! VHS

26 mei 2019

17u30 2 Menen De politie van de zone Grensleie kreeg zondagvoormiddag zeven mensen over de vloer die niet konden gaan stemmen omdat ze hun identiteitskaart niet vonden. Ze kregen van de politie een attest waarmee ze alsnog bolletjes konden gaan kleuren.

Niet iedereen is goed voorbereid om naar de stembusslag te gaan. Dat bleek zondagvoormiddag nog maar eens aan het onthaal van de politiezone Grensleie, op het Leopoldplein in Menen.

“Zeven mensen kwamen langs”, weet commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse. “Zes van meldden dat ze hun identiteitskaart niet meer vonden, een zevende kwam aangifte doen van diefstal. Bij de melders waren ook enkele mensen uit naburige gemeenten die niet tot onze politiezone behoren. Iedereen die langskwam, werd geholpen met een officieel attest van verlies of diefstal van de identiteitskaart. Daarmee kon men zonder problemen toch gaan stemmen. Daarnaast hebben we zes bellers die ook in de problemen zaten, kunnen doorverwijzen naar het stadhuis van Menen en het gemeentehuis van Wevelgem. Daar was uitzonderlijk op zondag personeel voorzien om acute situaties te kunnen opvangen.”

Het officieel attest van verlies of diefstal dat werd uitgereikt, is maar beperkt geldig. De betrokken burgers worden verondersteld om zo snel mogelijk een nieuwe identiteitskaart aan te vragen.