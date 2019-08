Ouders van volleybalsters Sijos Menen schenken cheque van 500 euro aan club na organiseren fuif

Alexander Haezebrouck

27 augustus 2019

13u11 0 Menen De ouders van de volleybalspeelsters van de damesvolleybalploeg Sijos in Menen zamelden op eigen initiatief geld in voor de ploeg. De ouders organiseerden op 25 mei een fuif als dank voor de inspanningen van de club. De ouders slaagden erin om een cheque van 500 euro in te zamelen voor de club van hun dochters.

“De fuif was niet alleen plezant, maar heeft ook serieus wat geld in het laatje gebracht”, vertelt papa Henk Wekking. “We kozen ervoor om een deel van de opbrengst te spenderen aan materiaal voor de training. Op die manier kunnen ze enkele oefeningen beter inoefenen voor het komende seizoen. Daarnaast hebben we ook voor iedere ploeg een draagmandje gekocht waarin voor iedere speler een drinkfles past. Uitendelijk hadden we nog 500 euro over. Die hebben we nu overhandigt in een cheque en kan de club gebruiken voor de algemene dagelijkse werking.” De ouders hebben ondertussen de smaak te pakken en plannen een nieuwe end-of-season fuif op 23 mei volgend jaar.