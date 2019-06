Oud-scoutsleider Benjamin overwint kanker, maar sterft door longfalen: “Hij was de max van een kerel” Peter Lanssens & Xavier Coppens

22 juni 2019

18u40 122 Menen Benjamin Deltour (26) uit Lauwe is overleden. De oud-scoutsleider overwon lymfeklierkanker. Er waren tal van acties om geld in te zamelen voor speciale en dure medicatie uit het buitenland. Er traden later echter complicaties op. Benjamin Deltour stierf uiteindelijk door longfalen. “Hij was door iedereen graag gezien”, zeg Pieter De Rijcke (28), oud-leider van scouts De Vlaschaard.

Benjamin kreeg na een moedige en lange weg de ziekte van Hodgkin klein. Dat is een vorm van lymfeklierkanker. Hij overwon de ziekte mede dankzij zijn broer, die een stamceltransplantatie mogelijk maakte. Ook speciale medicatie uit het buitenland hielp, want Benjamin was resistent tegen andere medicijnen. Er werden eind 2018 ook heel wat acties op poten gezet om de speciale medicatie mee te helpen bekostigen. De scouts verkochten bijvoorbeeld 120 kilogram marsepein in Lauwe. Ze verkochten ook 300 Irish Coffees op Kerst in Lauwe. En er was op het sportcentrum Weimeersen in Rollegem een benefietmatch van De Queens, de damesploeg van rugbyploeg RC Curtrycke uit Kortrijk. Benjamin was een trouwe supporter. Hij volgde enkele jaren alle wedstrijden van De Queens.

Complicaties

Het ging prima met de Lauwenaar, tot Benjamin op tweede paasdag op de spoedafdeling van AZ Delta in Roeselare belandde, en een week later opgenomen werd in het ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. “Benjamin werd door alle mogelijke complicaties getroffen, vooral aan de longen”, zegt zijn vader Lieven Deltour. “Hij ging in alle rust heen. Zaterdag om 8.45 uur, omringd door zijn familie. Zijn beste vrienden namen vrijdagavond van hem afscheid. We willen iedereen bedanken voor alles wat ze voor Benjamin gedaan hebben.”

De max van een kerel

Het afscheid valt zwaar. Niet enkel voor de familie, ook voor zijn vrienden. Benjamin was ruim vijf jaar leider bij de scouts. “Hij was graag gezien, door iedereen”, vertelt Pieter De Rijcke. “Hij schoof zijn eigenbelang altijd aan de kant om een ander te kunnen helpen. Je kon steeds op hem rekenen. Benjamin was de max van een kerel.”

Uitvaartdienst

Benjamin is de zoon van Lieven Deltour (58) en Myriam Vaernewijck (56) en de broer van Michiel (33) en Lize (31). De uitvaartdienst is op zaterdag 29 juni om 14 uur in crematorium Uitzicht in de Baertlaan in Kortrijk.