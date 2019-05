Organisatie en buren sluiten compromis over lawaaihinder Schippersweekend Alexander Haezebrouck

29 mei 2019

17u56 0 Menen De organisatie van het festival Schippersweekend op Hoeve Delaere in Lauwe en de buurtbewoners hebben een compromis gesloten rond de lawaaihinder tijdens het weekend. Het was burgemeester Eddy Lust (Open VLD) die alle partijen samen bracht. “Door met elkaar te praten, zijn we tot een oplossing gekomen”, vertelt de burgemeester die optrad als bemiddelaar.

Het festival Schipperweekend verhuisde in 2017 naar Hoeve Delaere in Lauwe. De organisatoren kregen al snel veel tegenwind van de buurtbewoners die zo’n festival in hun anders zo rustige buurt niet zagen zitten. Twee jaar lang bonden Ghislain Huysentruyt en enkele andere buurtbewoners de strijd aan met de organisatie. “Als ik echt doorging met klachten in te dienen, kon dat het einde van Schippersweekend betekenen”, vertelt Gislain Huysentruyt. Nu is er toch een oplossing gekomen. Op vrijdag en zaterdag zal de muziek buiten spelen van 18 uur tot 1 uur, binnen van 1 uur tot 3 uur. Op zondag zal de muziek spelen van 11 uur tot middernacht en binnen van middernacht tot 1 uur. “De muziek zal binnen ook geleidelijk aan stiller worden”, vertelt de organisatie. “De politie zal ook de decibels meten om te controleren of de muziek niet te luid staat.” Buurtbewoner Gislain Huysentruyt is blij met het resultaat. “Eindelijk is er een positief resultaat nadat ik in het verleden herhaaldelijk mails heb gestuurd zonder resultaat.” Burgemeester Eddy Lust trad op als bemiddelaar. “Ik merkte dat het nodig was om zelf met beide partijen aan de tafel te gaan zitten om te praten”, vertelt de burgemeester. “Praten helpt duidelijk, want we zijn tot een mooi compromis gekomen. Ik begrijp natuurlijk de bezorgdheden van beide partijen en ben ook blij dat een mooi en ondertussen jarenlang traditioneel evenement als Schippersweekend kan blijven. Indien er in de toekomst nog dergelijke problemen zijn, ben ik van plan om deze ook op deze manier aan te pakken.” Het Schippersweekend vindt plaats op 13, 14 en 15 september. Met Stake en Black Leather Jacket maakte het al twee bands bekend.