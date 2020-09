Opvoeder riskeert celstraf voor weerspannigheid: “Zelf onheus behandeld door politie” Alexander Haezebrouck

21 september 2020

15u48 0 Menen Een 39-jarige man uit Menen moest zich maandag op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij zich naar verluidt weerspannig gedroeg tegenover agenten toen ze hem ‘s avonds aanspraken. “Ik ben zelf door die agenten niet correct behandeld geweest”, zei de man tegen de rechter.

De 39-jarige man uit Menen was op 25 februari 2018 met de fiets onderweg naar huis toen hij door twee agenten werd aangesproken vlak bij zijn woning. “Hij reed op het fietspad. Al snel bleek dat hij ook te veel gedronken had”, zei het openbaar ministerie. “De agenten schold hij uit voor ‘bleiters’ en ‘jeanetten’. Hij schopte en sloeg ook in hun richting, maar raakte hen niet.” De man weigerde de minnelijke schikking van 300 euro te betalen, en dus moet de man zich nu verantwoorden op de rechtbank. “Ik val achterover van wat ik hier allemaal hoor”, zei de man tegen de rechter. “Ik deed iets wat ik daar altijd doe. Namelijk even op het fietspad rijden om een hoge stoeprand te vermijden. Een dag later zag ik trouwens een agent precies hetzelfde doen. Toen ze me aanspraken zei ik dat ze zich beter zouden bezig houden met nuttiger zaken. Ik heb die verwijten wellicht inderdaad uitgesproken. Maar zomaar stellen dat ik te veel gedronken had, kan niet, want ze hebben geen ademtest afgenomen. Zij hebben me meermaals op de grond gegooid, maar ik heb hen niet geslagen of geschopt. In de cel mocht ik ook mijn vriendin niet verwittigen en kreeg ik geen wc-papier of kussen. Ik diende toen al een klacht in, die agenten hebben bij mijn weten een berisping gekregen. Net daarom weigerde ik ook de minnelijke schikking te betalen.” De man riskeert een gevangenisstraf van twee maanden. Vonnis op 12 oktober.