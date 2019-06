Opvallend: slagerij Ivan heropent in Rekkem Alexander Haezebrouck & Xavier Coppens

18 juni 2019

Slagerij Ivan heropent in oktober opnieuw op Rekkem plaats. Opvallend nieuws, zeker nadat slager Nicolas vorig jaar nog maar opende in een nieuw pand enkele honderden meters verder in de Moeskroenstraat. Daarvoor huurde hij het pand van eigenaar Ivan Lefever. In oktober krijgt hij er dus plots een concurrent bij.

Ivan Lefever sloot zijn slagerij plots in 2012 na 22 jaar. Hij en zijn echtgenote Viviane Coppenolle gingen beiden in loondienst werken. Een nieuwe slager, Nicolas Devos, baatte sindsdien de slagerij uit in het pand van Ivan Lefever. Omdat Ivan en Vivianne elkaar al snel erg hard misten op de werkvloer en ze het werk als slager niet konden laten, zeiden ze het werken in loondienst al snel vaarwel. In 2014 opende het slagerskoppel een nieuwe slagerij in Nieuwenhove bij Waregem. Ondertussen wilde Nicolas Devos de slagerij uitbreiden en werd de huurprijs hem iets te hoog. Nicolas besliste te verhuizen naar een pand iets verderop in de Moeskroenstraat. Sindsdien staat slagerij Ivan in Rekkem leeg. Plannen om het pand te sloten en appartementen te bouwen, gingen niet door en dus heeft Ivan Lefever beslist om in oktober opnieuw een slagerij te openen in Rekkem. Het gaat om een tweede slagerij voor Ivan, zelf zal hij niet actief zijn in Rekkem, maar zal er dus personeel de zaak openhouden. Sinds jaar en dag was er in centrum Rekkem maar één slager, nu krijgt slager Nicolas Devos dus stevige concurrentie. Dat zorgt voor heel wat commotie in Rekkem. De Rekkemnaren begrijpen niet hoe Ivan Nicolas zoiets kan aandoen. Beide slagers wensen niet te reageren om geen olie op het vuur te gooien. Op dit moment telt Rekkem vier slagerijen, slagerij Nicolas, slagerij Délice, slagerij Verbrugge en slagerij David & Patsy.