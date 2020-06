Opschorting van straf voor agenten die met elkaar op de vuist gingen op parking Basic Fit Alexander Haezebrouck

24 juni 2020

19u44 0 Menen De twee politiemannen die in 2018 met elkaar op de vuist gingen op de parking van Basic Fit in Menen krijgen van de rechter elk een opschorting van straf. Dat wil zeggen dat ze schuldig zijn, maar geen straf krijgen. En ook belangrijk voor de agenten, het komt niet op hun strafblad te staan. Beiden moeten elkaar wel een schadevergoeding betalen.

Een 50-jarige agent van de politiezone Grensleie kreeg het op 24 oktober vorig jaar aan de stok met een 39-jarige agent uit Wervicq-Sud in Frankrijk. Beiden waren in hun vrije tijd aan het trainen in de Basic Fit langs de Kortrijkstraat in Menen toen ze het plots met elkaar aan de stok kregen. Volgens de Franse agent zou de Belgische agent opvallend hebben gekeken naar de vrouw van de Fransman die haar man erover aansprak. De Franse agent sprak hem daarop aan, de discussie zette zich daarna verder op de parking waarna een vechtpartij ontstond. De Fransman tikte de hele tijd uitdagend tegen het hoofd van de Belgische agent en deelde ook de eerste klap uit. Toch was het vooral de Franse agent die gewond raakte en bloedde uit zijn mond. Die laatste slag zou de Belgische agent uitgedeeld hebben toen de vechtpartij al afgelopen was, dat laatste ontkent de Belgische agent met klem. De rechter legde beide agenten geen straf op en oordeelde ook dat er sprake is van uitlokking door de Franse agent. De politieman van de zone Grensleie moet aan zijn Franse collega 300 euro schadevergoeding betalen, aan zijn vriendin 50 euro. Omgekeerd moet de Fransman 150 euro schadevergoeding aan de Belgische agent betalen.