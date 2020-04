Oproep van Mirom Menen aan bezoekers containerparken: “Kom alleen met dringend af te voeren afval” Erik De Block

13 april 2020

12u15 0 Menen Na een verlengd weekend verwacht de afvalintercommunale Mirom Menen vanaf dinsdag een grote aanvoer op de containerparken.

Op paasmaandag is alles gesloten maar dinsdagvoormiddag is het containerpark in Geluwe weer open en in de namiddag dat in Wervik. Op dinsdag is het containerpark in Menen altijd gesloten. In Lauwe is het op dinsdagnamiddag open. In heel Vlaanderen zijn de containerparken vanaf vorige week weer open.

“Begin vorige week viel het goed mee met de drukte op onze recyclageparken, maar we zagen het dag per dag drukker en drukker worden”, aldus communicatieverantwoordelijke Jeroen Lazeure. “Opvallend meer mensen hadden het plan opgevat om naar het recyclagepark te komen en namen veel grotere hoeveelheden mee. Daardoor blijven de wachtrijen langer en is het ook op het recyclagepark alle hens aan dek om bijvoorbeeld containers op tijd te laten ophalen en vervangen. Onze boodschap blijft dezelfde als vorige week: kom alleen met dringend af te voeren afval en stel je bezoek aan het recyclagepark uit als je kan. Wie toch naar het recyclagepark wil komen, vragen we om de tijd te beperken en geduld te tonen.”