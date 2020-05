Oprit E17 naar Frankrijk in Rekkem urenlang afgesloten door gekantelde betonmixer LSI

30 mei 2020

09u08

Bron: LSI 0 Menen De oprit van de E17 naar Frankrijk in Rekkem (Menen) is sinds zaterdagochtend 7.30 uur voor alle verkeer afgesloten en dat zal wellicht nog tot de middag zo blijven. Oorzaak is een gekantelde betonmixer.

De betonmixer van de Waregemse firma Declercq nam op de N58, vlakbij de oprit naar de E17, de kluifrotonde. Om een nog onduidelijke oorzaak kantelde de aanhangwagen-betonmixer. De trekker bleef grotendeels rechtop staan. De chauffeur raakte niet gewond. De betonmixer en de lading van 10 kubieke meter beton zijn wellicht volledig verloren. De brandweer snelde ter plaatse om een deel van de lading beton van de weg te scheppen. De rest blijft in de mixer en zal door een takelfirma weggetakeld worden. Dat karwei kan enkele uren duren. De oprit is afgesloten. Voor verkeer richting Frankrijk is een omleiding via het knooppunt van de E17 in Aalbeke (Kortrijk) voorzien.

