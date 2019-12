Oppositie hekelt kleine financiële buffer in meerjarenplan Menen: “Wat met onvoorziene kosten?” Alexander Haezebrouck

20 december 2019

10u28 0 Menen Het meerjarenplan dat de stadscoalitie eerder voorstelde werd op de gemeenteraad in Menen afgelopen woensdagavond goedgekeurd. De oppositie waarschuwde wel dat de stad een te kleine financiële buffer achter de hand houdt. “Hoe gaan jullie onvoorziene kosten betalen?”, wilde raadslid Laurent Coppens (CD&V) weten.

Op het einde van een gemeenteraad in Menen, werd nog het meerjarenplan dat de stadscoalitie had opgemaakt op tafel gelegd. De stad wil 74 miljoen euro investeren. Dat er zo veel kan geïnvesteerd worden komt mede dankzij enkele financiële meevallers. De grootste investeringen gaan naar de opwaardering van de bedrijvensite LAR (9,4 miljoen euro), de stadsvernieuwing met de heraanleg van de Grote Markt, de Oude Leielaan en de ruimte rond het AZ Delta en Lauweplaats (9,3 miljoen euro). De oppositie juicht de investeringen toe, maar vraagt zich af waarom er tijdens deze ‘vette jaren’ geen grotere financiële buffer wordt aangelegd. De stad rekent erop om op het einde van de legislatuur om 35.000 euro over te houden. “Het plan is niet te ambitieus, maar is niet realistisch”, stelde raadslid Laurent Coppens (CD&V). “Je moet inderdaad durven uitgeven, maar ook durven tellen. En het is duidelijk: er is te weinig geld. Hoe gaan jullie onvoorziene kosten betalen? Ik weet het niet, want het geld is op. En wat als er plots subsidies wegvallen? Hoe moet de stad na de komende vijf jaar dan verder besturen als er geen geld meer is? Jullie zeggen ook dat je voor een realisatie van 100 procent gaan. Hoe realistisch is dat wanneer je bekijkt dat in 2018 de realisatie van de voorgestelde plannen slechts 18 procent bleek te zijn?”

Investeren noodzakelijk

“We zijn het aan de stad, de burgers en de toekomstige generatie verplicht om nu te investeren”, reageerde schepen van Financiën Mieke Syssauw (Open Vld). “We zitten met die enorme Leiewerken en we hebben nu de mogelijkheid om Menen tegen het einde van de legislatuur opnieuw te doen blinken. Het gaat om werken die al jarenlang voorbereid worden en die nu eindelijk tot uitvoering komen. Op het einde van de rit hebben we een overschot van 35.000 euro. Dat is inderdaad niet veel, maar wettelijk wordt van ons ook niet meer verwacht dan dat we niet in het rood staan. Uiteraard gaan we jaar per jaar bekijken en bijsturen waar nodig.” Burgemeester Eddy Lust (Open Vld) kwam ook nog terug op de vraag hoe realistisch het is om 100 procent van de aangekondigde plannen uit te voeren. “Ik heb niet gezegd dat we alles zullen realiseren, maar we moeten op zijn minst die ambitie hebben. Als we op voorhand die ambitie niet hebben, dan moeten we die plannen niet op papier zetten. We gaan er alleszins alles aan doen.”