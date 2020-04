Opnieuw twee overlijdens te betreuren in AZ Delta door corona Alexander Haezebrouck

01 april 2020

15u21 11 Menen In het AZ Delta zijn dinsdag en in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw twee overlijdens te betreuren door het coronavirus Covid-19. Dat brengt het totaal overlijdens door het coronavirus in het AZ Delta op 12.

Het gaat om een patiënt die stierf op de afdeling Intensieve Zorg in Roeselare en één patiënt die stierf op de isolatieafdeling in Menen. Het laatste slachtoffer overleed vannacht in Menen, het gaat om een vrouw, een zestiger. Eergisteren stierven ook al twee patiënten in de isolatieafdeling in Menen. Het gaat om een bejaarde man en vrouw. In totaal worden op dit moment 131 besmette patiënten verzorgd in het AZ Delta. Daarvan liggen er 23 op de COVID-afdeling van Intensieve Zorg in de Wilgenstraat in Roeselare waar in totaal 92 coronapatiënten verzorgd worden. In de campus in Menen gaat het om 23 patiënten, in Torhout om 15 patiënten en in de campus Brugsesteenweg in Roeselare verblijft momenteel één coronapatiënt.