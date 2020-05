Opnieuw parkeercontroles vanaf maandag 11 mei Alexander Haezebrouck

05 mei 2020

18u03 6 Menen Vanaf volgende week maandag zullen opnieuw parkeercontroles uitgevoerd worden in de betalende en blauwe zones in Menen. “Dat doen we omdat de winkels opnieuw openen vanaf 11 mei”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose (sp.a).

Door de coronacrisis werden de parkeercontroles in de betaalde en blauwe zones tijdelijk stilgelegd. “Door de lockdownmaatregelen was de parkeerdruk in de stad fors gedaald en op die manier konden zorgverleners onbeperkt parkeren bij hun patiënten”, gaat de schepen verder. Het is niet zo dat de parkeerwachters vanaf 11 mei meteen boetes gaan uitschrijven. “De parkeerwachters van Streeteo zullen de eerste week sensibiliseren en flyers aanbieden om iedereen erop attent te maken dat het parkeren in Menen opnieuw betalend is.” Pas vanaf 18 mei zullen de parkeerwachters opnieuw boetes uitschrijven. Betalen doe je door een parkeerticket te nemen, te betalen via sms naar 4411 of via de digitale app OPnGO of door je blauwe schijf te plaatsen naargelang de zone waar je parkeert.