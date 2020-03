Opnieuw inbraak in Q8-tankstation Fournier Alexander Haezebrouck

08 maart 2020

15u18 0 Menen Er is opnieuw ingebroken in het Q8-tankstation Fournier langs de Menenstraat op de grens met Menen en Wervik. “Er is vooral veel schade, veel hebben ze niet kunnen meenemen”, zucht de zaakvoerder.

“Het alarmsysteem heeft me gewekt om 5.20 uur”, zegt de zaakvoerder van het Q8-tankstation. “Eens ter plaatse was het kwaad al geschied. Ze hebben vooral erg veel schade aangericht aan de glazen toegangsdeuren. Op het eerste zicht lijkt het niet dat ze een grote buit hebben gemaakt. Er is meer schade dan buit.” De inbrekers konden ontkomen nog voor de politie en de zaakvoerder ter plaatse kwamen en zijn voorlopig spoorloos. Het is niet de eerste keer dat het tankstation te maken krijgt met inbrekers. “Sinds 2007 is dit toch al de vijftiende keer”, zucht de man. “Elk jaar hebben we wel eens prijs.”