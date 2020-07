Oplichters misbruiken actie van Meense lingeriewinkel op sociale media: “Enorm frustrerend en Facebook grijpt niet in” Alexander Haezebrouck Xavier Coppens

02 juli 2020

13u50 3 Menen Dat het oppassen geblazen is met oplichters op Facebook, dat mocht ook uitbaatster Stephanie Cheneau van Lingeriewinkel Bilitis in Menen aan den lijve ondervinden. Zij lanceerde op 23 juni een verloting van pareo’s, strandjurkjes en strandtassen op de pagina van de winkel. Prompt trachtten onbekenden om gegevens te ontfutselen van deelnemers. “Het ergste? Facebook is niet van plan om in te grijpen”, vertelt Stephanie Cheneau van Bilitis.

Zaakvoerster Stephanie Cheneau van lingeriewinkel Bilitis in de Bruggestraat in Menen geeft eind deze maand de fakkel door aan Charlotte Dewitte en wilde nog een keer uitpakken met een leuke actie. “Ik postte het bericht over de verloting, samen met een foto van mezelf en mijn opvolgster”, vertelt Stephanie. “De bedoeling was dat zoveel mogelijk mensen dat bericht zouden delen, waarna een loting zou bepalen wie de actie won. Die persoon maakte kans op enkele mooie kledingstukken. Op die manier hebben we maar liefst 28.000 mensen bereikt, dus dat was een succes.”

“Niet in strijd”

Woensdag wilde Stephanie tijdens een Facebook Live de winnaar bekendmaken, maar plots stond haar telefoon roodgloeiend. “Enorm veel mensen stuurden me een bericht met de vraag of het waar was dat ze gewonnen hadden, maar dat was niet zo.” Het bleek dat oplichters een vals Facebookprofiel dat erg lijkt op de Facebookpagina van Bilitis hadden aangemaakt en deelnemers zo hadden gecontacteerd via Messenger. Ze vroegen de ‘winnnaars’ om door te klikken naar een link, met als doel om hun bankgegevens te bekomen. “Een vriendin van mij klikte door en werd naar haar bankrekeningnummer gevraagd.” Stephanie deed meteen een melding bij Facebook, maar botste daar op een muur. “Ik kreeg te horen dat wat de oplichters hadden gedaan, volgens hen niet in strijd was met hun richtlijnen voor de community. Ook vrienden van mij deden de melding. Nadien liet Facebook me nog weten dat ik die pagina kan blokkeren zodat ik het niet meer kan zien, maar daar ben ik natuurlijk niets mee.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Stephanie zoiets overkomt. “Dit is gewoon zo frustrerend. Je wil dan eens een leuke actie doen en dan proberen anderen daar munt uit te slaan. Het gevolg is dat je met gefrustreerde klanten achterblijft die zich bedrogen voelen. Ik heb uiteraard ook een bericht gepost om de klanten te waarschuwen niet te klikken op de link.” Bij Bilitis hielden ze dan maar donderdag in de plaats van woensdag bekendmaking van de winnaar. Stephanie geeft op 31 juli officieel de fakkel door. “Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging”, zegt ze. “Ik heb de zaak 12 jaar met heel veel passie en plezier uitgebaat. Maar ik heb het gevoel dat ik niets meer kan leren in de lingeriewereld. Wat ik ga doen, weet ik nog niet, maar ik kom wel op mijn pootjes terecht.”