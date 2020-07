Op ontdekkingstocht in de stad met gloednieuwe gocarts Maxime Petit

24 juli 2020

16u56 0 Menen Een vrijetijdsritje met de gocart in en rond de centrumstraten? Tot en met 23 augustus is het mogelijk in Menen want de dienst toerisme verhuurt de rijtuigen om bewoners toch een vakantiegevoel te geven in eigen stad.

Het project kadert in Boulevard Solar, waarbij het cultuurcentrum een waaier aan coronaproof activiteiten organiseert die de zomermaanden aantrekkelijker moeten maken. “Een ritje met de gocart is ideaal om de stad op een andere manier te leren kennen”, zegt schepen van Cultuur Griet Vanryckegem. “Op zaterdag 25 juli en op 1 en 8 augustus staan er drie gidsen klaar aan stadsmuseum ’t Schippershof voor een rondrit tussen 14 en 18 uur. Reserveren via de website van de stad is wel een must.”

De gocarts zijn te huur via de dienst toerisme van de stad. Een uurtje rondrijden met dit voertuig kost je 15 euro. Bij elk extra uur wordt een supplement van 10 euro aangerekend.