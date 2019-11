Ook vuilniszakken in Menen, Wevelgem en Wervik worden fors duurder AHK

07 november 2019

10u49 16 Menen De afvalintercommunale Mirom dat de afvalophaling voorziet in Menen, Wevelgem en Wervik verhoogt vanaf één januari 2020 de prijs van de vuilniszakken. Ze doen dat omdat de ophaling en de verwerking van het afval duurder is geworden. Vanaf één januari betaal je 16 euro voor tien zakken in plaats van 13 euro.

De afvalintercommunale Mirom heeft over de prijsstijging lange gesprekken gevoerd met de stad Menen en de gemeentes Wevelgem en Wervik. De vuilniszak wordt 30 cent duurder per zak, wat betekent dat je vanaf één januari 16 euro betaalt voor tien zakken in plaats van 13 euro. Daarbij komt ook nog eens dat de zakken kleiner worden. De grote zakken die 60 liter bevatten, verkleinen naar 50 liter. Ook de PMD-zakken worden duurder. Voor tien zakken betaal je vanaf volgend jaar 3 euro terwijl je nu slechts 2,50 euro betaalt. De prijsstijging moet ook worden goedgekeurd op de gemeenteraden van de drie gemeenten. In Menen lag de prijsstijging woensdagavond op de agenda en werd goedgekeurd. CD&V onthield zich en Vlaams Belang keurde het punt af. In Wervik en Wevelgem moet de prijsstijging nog op de gemeenteraad komen. Ook bij de afvalintercommunale IMOG (Kortrijk, Kuurne, Harelbeke, Deerlijk, Zwevegem, Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Wielsbeke en Waregem) stijgen de prijzen. Al is die prijsstijging pas voorzien vanaf september 2020. In Kortrijk gaan ook twee containerparken dicht.