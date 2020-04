Ook tijdens de paasvakantie wordt opvang in scholen voorzien Alexander Haezebrouck

02 april 2020

14u03 0 Menen Alle Meense scholen zullen ook tijdens de paasvakantie opvang voor kinderen voorzien. Zo is er altijd opvang voorzien van kinderen van ouders die werken in cruciale sectoren tijdens deze coronacrisis.

“Dankzij de solidariteit van de teams en leerkrachten kunnen we ook in de paasvakantie opvang blijven voorzien”, zegt schepen Griet Vanryckegem (NV-A). “We vragen aan de inwoners wel om kinderen zo veel als mogelijk thuis te blijven opvangen.” De scholen staan open voor kinderen van wie ouders werken in een cruciale sector, kinderen in een kwetsbare thuissituatie en kinderen in het buitengewoon onderwijs die zich in een sociale of medisch kwetsbare positie bevinden. Scholen die al voor- en naschoolse opvang organiseerden, blijven dit tijdens de paasvakantie ook al dan niet betalend doen. Ook op paasmaandag wordt opvang voorzien.