Ook Summer@Lauwe afgelast door coronacrisis Alexander Haezebrouck

02 april 2020

13u31 0 Menen Het evenement Summer@Lauwe dat gepland stond op 21 juli is de volgende in de rij die zich genoodzaakt ziet om het evenement de annuleren. En dat door de huidige coronacrisis. De straten van Lauwe zullen op 21 juli dus leeg blijven, dit jaar geen straatanimatie, volle terrassen n vuurwerk.

De beslissing was een harde noot om kraken bij de organisatie, maar ze beseffen dat dit de enige goede beslissing is. De voorbereidingen liepen al maar kunnen nu toch nog op tijd stopgezet worden. Alle artiesten krijgen de eerste keuze om in 2021 terug te komen.” Eerder kwam ook al de organisatie van Breughelkermis in Rekkem dat op 21 juni gepland stond, tot dezelfde conclusie. Beide organisaties hopen er volgend jaar een extra lap op te geven.