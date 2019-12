Ook senioren lopen warm voor de Warmste Week: Neos Lauwe houdt koffie en taartnamiddag AHK

11 december 2019

17u30 0 Menen Nu Studio Brussel vanuit Kortrijk zal uitzenden tijdens de Warmste Week zijn er zelden meer acties op poten gezet voor het goede doel. Ook senioren doen mee. Neos (Netwerk van ondernemende senioren) houdt op 15 december hun actie ten voordele van luisterpunt.

“Het is de eerste keer dat we meedoen aan de Warmste Week”, vertelt Roland Knockaert van Neos Lauwe. “We kunnen vanaf 11 uur de Emmaüszaal gebruiken voor onze actie. We beginnen met een aperitief en in de namiddag serveren we koffie, zelfgebakken taart en andere drankjes tot ongeveer 18 uur. We verkopen ook pralines die goed van pas zullen komen tijdens de feestdagen.” Neos zamelt geld in voor Luisterpunt. “Dat is een vereniging die slechtzienden of met een leesbeperking toch toelaat nog een boek te lezen. Bij luisterpunt worden boeken ingelezen en kan je ze dus beluisteren. Luisterpunt zal op zondag 15 december ook zelf aanwezig zijn met een standje zodat iedereen kan kennis maken met de vereniging. We hopen op veel bezoekers.”