Ook Schippersweekend gaat dit jaar niet door: “Werken aan gratis digitaal alternatief” Alexander Haezebrouck

08 juni 2020

19u42 0 Menen Ook het Schippersweekend in lauwe dat in het weekend van 11, 12 en 13 september zou doorgaan op hoeve Delaere in Lauwe wordt nu afgelast. Dat heeft de organisatie laten weten. “We werken aan een leuk digitaal alternatief en zullen het hele weekend duidelijk aanwezig zijn”, zegt voorzitter Jaron Dewitte.

“We hebben de beslissing zo lang mogelijk proberen uit te stellen”, vertelt Jaron Dewitte van Schippersweekend. Op die manier wilden we een zo rationeel mogelijke keuze maken met zoveel mogelijk info en een goede inschatting van de situatie en regelgeving op dat moment.” Eerder werden in Menen deze zomer al tot en met de Wieltjesfeesten begin september alle evenementen afgelast. Het Schippersweekend hoopte er op om hun festival toch nog te kunnen laten doorgaan, maar dat blijkt nu tevergeefs. “Het was een hele moeilijke beslissing om af te gelasten, maar we zijn ervan overtuigd dat het de enige juiste is. “Een Schippersweekend is nu eenmaal niet rendabel indien we maar een half publiek mogen toelaten, of er social distancing zou moeten gelden. Ons festival staat bekend om de sfeer en gezelligheid, door de maatregelen zou dat nu drastisch aangetast worden. De combinatie van financiële, maatschappelijke en gezondheidsredenen zorgden ervoor dat we tot dit besluit zijn gekomen. We zullen wel een digitaal alternatief uitwerken en hele weekend duidelijk aanwezig zijn.” Over het digitaal alternatief communiceert de organisatie later nog. Ze laten wel al weten dat het gratis zal zijn. “Deze situatie geeft ons ook de tijd om editie 2021 enorm goed voor te bereiden, en nog meer in te spelen op beleving en de kwaliteit van het Schippersweekend”, besluit Jaron.