Ook pleintjes in Menen heropenen, op Sint-Jozefsplein zelfs met splinternieuw materiaal Alexander Haezebrouck

27 mei 2020

18u44 0 Menen In Menen openen nu ook alle 35 speelpleintjes opnieuw voor kinderen tot 12 jaar. Op het Sint-Jozefsplein in de barakken kunnen de kinderen nu eindelijk genieten van splinternieuwe toestellen. “Ze staan er al een tijdje, maar toen moesten alle speelpleintjes dicht door de coronacrisis”, zegt schepen Patrick Roose (sp.a).

Op het speelplein op het Sint-Jozefsplein werden vlak voor de coronacrisis uitbarstte drie nieuwe toestellen geplaatst waaronder een glijbaan en een toestel om te klauteren. “Pas nu kunnen de kinderen uit de buurt er ook eindelijk van genieten”, zeggen burgemeester Eddy Lust (Open VLD) en schepen Patrick Roose (sp.a). “Het gaat om een investering van 15.000 euro.” Naast dit speelplein openen er in totaal 35 speelpleinen in Menen. Concreet gaat het om 5 speelpleintjes in Lauwe, 8 in Rekkem en 22 in Menen. “Op de pleintjes plaatsen we ook infoborden met richtlijnen. Zo mogen er maximum 20 kinderen tegelijk op het speelplein en moeten ze jonger zijn dan 12 jaar. Indien er kinderen moeten wachten om te spelen, is een maximum toegelaten speeltijd van 30 minuten bepaald. Afstand houden blijft uiteraard, ook voor de ouders die toezicht houden. Tenslotte vragen we ook om voor en na het spelen je handen te wassen. De heropening van de speelpleintjes is vooral goed nieuws voor al die kinderen in buurten waar weinig of geen tuintjes zijn. Nu kunnen zij ook opnieuw de buitenlucht opsnuiven.”