Ook helden die vuilnis ophalen worden niet vergeten

27 maart 2020

08u39 3 Menen Niet iedereen wil hun job doen, maar het is in tijden als deze dat we ons realiseren dat afvalophalers heel hard nodig zijn. Een bedankje voor deze helden is dan ook op zijn plaats.

Niet alleen de mensen die in de zorg werken zijn helden in de strijd tegen corona, ook de vuilnisophalers blijven in deze moeilijke omstandigheden hun job doen. Op veel plaatsen wordt hun werk meer dan ooit geapprecieerd. Dat is te zien op sommige vuilniszakken, waar een bedankje op wordt aangebracht, zoals hier in Lauwe.

Hoewel de recyclageparken gesloten zijn, verloopt de afvalophaling wel verder zoals voorheen. Voor de huis-aan-huisinzameling van afval hoeven mensen zich niet te verplaatsen en is er minder menselijk contact. De ophaling zelf gebeurt volgens de richtlijnen van de overheid.

