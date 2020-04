Ook containerparken Mirom Menen opnieuw open op 7 april: “Alleen dringend bezoek is toegelaten” Alexander Haezebrouck

03 april 2020

15u08 0 Menen Ook de containerparken van Mirom Menen openen opnieuw op 7 april. Waarnemend directeur Kristof Moeyaert laat wel weten om enkel te komen indien dat echt nodig is. “Als het kan, stel je bezoek alsjeblieft uit.”

Wie vanaf 7 april opnieuw naar de containerparken van Mirom Menen in Menen, Wevelgem en Wervik wil gaan, zal zich aan strenge voorwaarden moeten houden. Het aantal bezoekers wordt beperkt en de tijd die je krijgt om je afval te deponeren wordt beperkt. “We vragen iedereen om afstand te houden van elkaar en om je afval op voorhand al te sorteren”, zegt waarnemend directeur Kristof Moeyaert. “Kom ook alleen en draag handschoenen. Omdat we slechts een beperkt aantal mensen toelaten op het terrein, kan het zijn dat lange wachtrijen ontstaan. We vragen alle wachtenden om in hun auto te blijven zitten en niet uit te stappen om praatjes te maken. Die wachtrij kan je trouwens volgen via de webcam op de website www.mirom-menen/webcams.” De politie zal regelmatig patrouilleren om te controleren of alles volgens de regels verloopt. “Inbreuken op de veiligheid of sorterregels zullen we beboeten”, zegt Kristof Moeyaert. “Speciale tijden vragen nu eenmaal om speciale maatregelen. We willen allemaal samen de strijd aangaan en winnen tegen het coronavirus.”