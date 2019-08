Ook burgemeester Lust hijst Mayors for Peace-vlag Alexander Haezebrouck

09 augustus 2019

18u44 1 Menen Ook in Menen werd deze week de Mayors for Peace vlag gehesen aan het stadhuis. Met die vlag worden de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus herdacht.

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden en gemeenten dat in 1982 werd opgericht door de toenmalige burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki. Het doel is om in solidariteit met steden van over heel de wereld te pleiten voor nucleaire ontwapening. “Ook onze stad Menen neemt deel aan dit initiatief en hees de Mayors for Peace vlag aan het stadhuis op dinsdag 6 augustus tot vandaag, vrijdag 9 augustus om 11u02”, vertelt burgemeester Eddy Lust. Deze week was het exact 74 jaar geleden dat Hiroshima en Nagasaki het slachtoffer werden van een aanval met een kernwapen. Beide steden werden in 1945 compleet vernield. Vandaag telt de wereld nog altijd zo’n 15.000 kernwapens die gemiddeld 30 keer de kracht hebben van de bommen die 74 jaar geleden zijn ingezet. Mayors for Peace pleit ervoor om de kernwapens te laten ontmantelen. Wereldwijd telt de organisatie 7.772 steden in 163 landen. In België zijn 375 steden en gemeenten lid van het netwerk.