Ontwerp nieuwe Leiebrug in Menen voorgesteld Bewoners reageren positief, werken klaar in 2024 Alexander Haezebrouck

19 juni 2019

18u44 0 Menen De nieuwe brug over de Leie in de Rijselstraat in Menen is eindelijk voorgesteld aan het publiek. Iedereen die wil, kon woensdag de nieuwe brug en de nieuwe fiets- en voetgangersbrug ontdekken. De reacties van het publiek waren positief, de nieuwe brug zou er in 2024 moeten staan.

De Vlaamse Waterweg organiseerde in CC De Steiger een infomarkt voor al wie geïnteresseerd is in de Leiewerken. In het eerste halfuur lokte dat al meteen een kleine honderd nieuwsgierigen. “Het ziet er heel mooi uit, hopelijk zijn de werken snel achter de rug”, was de algemene reactie van de bezoekers. De nieuwe brug over de Leie in de Rijselstraat oogt erg modern en rust op V-vormige pijlers. “Het zal een platte brug zijn om op die manier zal je altijd een open zicht hebben op de brug”, zegt woordvoerster Hélène Vermeulen van De Vlaamse Waterweg. “De brug zal 61 meter lang zijn en er zal een gescheiden fiets- en voetgangersweg zijn om de veiligheid te garanderen.” De nieuwe brug zal naast de huidige brug gebouwd worden. Om dat te realiseren waren verschillende onteigeningen nodig, alle handelaars en bewoners moeten op 1 september hun pand verlaten. Een nieuwe brug in Menen drong zich op omdat de huidige brug te laag is voor de scheepvaart van de toekomst.

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug

Naast de brug voor auto’s, komt er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Grondwetstraat. “Het zal een S-vormige brug zijn van 62 meter lang en lijkt qua structuur ook op de Leiebrug”, zegt Hélène Vermeulen van De Vlaamse Waterweg. “Beide bruggen vormen één geheel in het project. Er is gekozen om die te plaatsen ter hoogte van de Grondwetstraat omdat die op de fietssnelweg Komen-Deinze ligt.” De brug zal een hellingsgraad van vier procent hebben, zodat iedereen gemakkelijk de brug over kan fietsen.

Nieuw stadsdeel

Omdat de nieuwe brug naast de huidige brug zal komen en dus de bocht rechtgetrokken zal worden, zal er door de werkzaamheden een nieuw stadsdeel ontstaan. “Hoe we dat allemaal precies gaan invullen staat nog niet vast, maar alles is in samenspraak met de stad Menen. We denken aan een verlaagde groene zone waar het aangenaam vertoeven is”. De sloopwerken van de onteigende panden is gepland voor midden 2020. Die panden zullen dan wel vanaf september leeg staan. Enkele handelaars en kunstenaars richtten zelf al iets op om verschillende panden een tijdelijke invulling te geven. Ook De Vlaamse Waterweg wil daaraan meewerken. “Alle ideeën zijn welkom”, zegt Hélène Vermeulen. “Voor wie graag intensiever meedenkt over die tijdelijke invullingen hebben we een extra sessie georganiseerd tussen 20 en 21 uur. De eerste stap in de grote leiewerken na de afbraakwerken is het bouwen van de nieuwe kaaimuren. Als dat vlot verloopt zal begin 2022 gestart worden met de bouw van de brug. De bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug wordt eerder gestart en zal beginnen eind 2020. Alle werken zouden afgerond moeten zijn in 2024.